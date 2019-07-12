Элиста, , 14:49 — REGNUM

Здание республиканской больницы пострадало в результате сильных ливней, обрушившихся на столицу Калмыкии город Элисту 12 июля, сообщает ИА REGNUM.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как потоки воды буквально обрушились на помещения, которые, по заявлению автора видео, относятся к Ресбольнице.

https://www.instagram.com/p/Bzzz3-anYqV/

«Это сегодня вот такой ливень был в здании Республиканской больницы! Такое ощущение, что там вообще нет крыши! И это, прошу заметить, после «ремонта», который был сделан только в прошлом году… Страшно даже заходить теперь в эту больницу, ощущение, что в какой-то момент всё просто обрушится на тебя», — пишет один из подписчиков группы в соцсети.

В комментариях пользователи пишут, что такой потоп в больнице действительно был — со стороны «черного» входа.

«Кто же делал ремонт? А кто курировал строительство? Только в прошлом году отрапортовали, что завершили строительство… Столько бюджетных денег потрачено, а воз и ныне там», — возмущаются комментаторы.

«На девятом этаже, где ремонт кровли был произведен пять лет назад, прорвало трубу ливневой канализации. Эта труба под напором не выдержала, ее прорвало. Через полчаса поставили времянку, и сейчас проблема полностью устранена. То отделение, урологическое, где немного с потолка капало, приведено в порядок, проблема устранена. Ни один пациент не пострадал», — приводит слова врио министра здравоохранения Галины Динкиевой РИА «Калмыкия».

Отметим, что из-за сильных ливней под водой оказались и многие улицы столицы Калмыкии — в соцсетях появились ролики, на которых видно, как буквально по колено в воде пересекают улицы.

Накануне, 11 июля, МЧС Калмыкии объявило штормовое предупреждение — на 12−13 июля прогнозируются сильные ливни и штормовой ветер.