Чебоксары, , 14:45 — REGNUM

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы из десяти человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Следствие считает, что они создали около 30 фиктивных организаций, получив около 50 млн рублей незаконного дохода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Уголовное дело было в апреле 2017 года, когда в поле зрения правоохранителей попал 40-летний чебоксарец. По данным следствия, он решил заработать «путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей».

«Через эти организации производилось обналичивание неучтённых в обороте денежных средств («чёрного нала»). В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3500 контрагентами», — говорят в полиции.

Перед судом предстанут 10 предполагаемых участников группы, обвиняемые в создании порядка 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Все обвиняемые — местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности. Участникам преступной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в России была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которую подозревают в организации крупномасштабной криминальной схемы. Следствие полагает, что аферисты ставили липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг. Обыски прошли на территории семи регионов — в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Под подозрение попали 25 человек. Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадали свыше 11 тысяч граждан. Ущерб, по оценке следствия, составил не менее 1 млрд рублей.

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