Батон-Руж, США, , 14:33 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближающегося тропического шторма «Барри», сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия штата и местных властей в чрезвычайных условиях, вызванных штормом.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм «Барри» сформировался 11 июля в Мексиканском заливе около побережья Луизианы и Миссисипи. В прибрежных округах этих штатов объявлена эвакуация. По прогнозам синоптиков, ураган достигнет берега в ночь на 13 июля.

Читайте также: Урагану «Барбара» у берегов Мексики повысили уровень опасности