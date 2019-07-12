Чебоксары, , 14:28 — REGNUM

В Чувашии ещё один бывший директор образовательной организации предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Фигурантом уголовного дела стал экс-директор школы в Вурнарском районе, который незаконно собирал деньги с сотрудников на различные цели. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Буртасинской средней школы Вурнарского района. Его обвиняют в совершении десяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие полагает, что с декабря 2016 года по декабрь 2018 обвиняемый незаконно требовал от шести подчинённых передачи ему денежных средств под различными предлогами.

«Под предлогом оплаты якобы наложенных на него надзорными органами административных штрафов, для установки в школе пожарной сигнализации (что было сделано за счет бюджетных средств), за покос травы, якобы для организации и проведения научно-практической конференции, а также на другие цели», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, таким образом было получено более 46 тыс. рублей.

Факты противоправной деятельности выявлены в результате взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор бывшему директору гимназии №4, которую обвиняли в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам дела, с марта по сентябрь 2017 года в Чебоксарах бывший директор получала незаконное денежное вознаграждение от 20 горожан «за приём детей на обучение» в гимназию. По данным ведомства, размер взятки составлял от 3 тыс. до 60 тыс. рублей, всего незаконно было получено более 420 тыс. рублей. Экс-директору гимназии назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года

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