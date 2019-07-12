Кызыл, , 14:26 — REGNUM

В министерстве внутренних дел Тувы уточнили данные о числе пассажиров автомобиля УАЗ, который перевернулся, пытаясь пересечь реку Шуй. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ведомства, в салоне машины находилось двенадцать человек, а не десять, как сообщалось ранее.

При этом есть расхождения о числе погибших детей. Если в МВД подтверждают гибель шести несовершеннолетних, то в СКР сообщают о семерых.

При этом число жертв сократилось на одного человека, который пока числится пропавшим без вести.

«Следствие обладает информацией, что двое из находившихся в машине 12 человек выжили. К настоящему моменту на поверхность подняты 9 тел — две женщины и семь детей. Поиски еще одного человека, предположительно, водителя, продолжаются», — сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, ранее сообщалось о десяти погибших и о нахождении всех тел внутри машины с признаком утопления. Трагедия произошла в Бай-Тайгинском районе республики в ночь с 11 на 12 июля. Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, две семьи ехали из села Тээли на источник в Дустуг-Хем.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР по данному факту возбудили уголовное дело, которое взято на контроль в центральном аппарате комитета.

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