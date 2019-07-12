Москва, , 14:27 — REGNUM

Получение взятки в особо крупном размере признал за собой заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов в Басманном суде Москвы. Об этом 12 июля сообщает РАПСИ.

Подозреваемый сознался, что незаконно получил вознаграждение в размере 4,4 млн рублей и «деятельно раскаялся». Иванов оказал содействие следствию, указав на других причастных к преступлению лиц.

Суд вынес решение об аресте Иванова до 9 сентября в рамках уголовного дела о коррупции, возбужденного по статье 290 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексея Иванова задержали 10 июля. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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