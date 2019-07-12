Москва, , 14:14 — REGNUM

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым террористам, которые в 2017 году устроили аварию «Сапсана», сообщает 12 июля РИА Новости.

Так, террористы были осуждены от 15 до 21 года колонии.

Суд установил, что 13 июля 2017 года осужденные установили на путях металлическую конструкцию. Ехавший из Москвы в Санкт-Петербург «Сапсан» врезался в нее, в результате были повреждены пять вагонов, обошлось без жертв. В РЖД оценили ущерб в 55 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор боевику, принимавшему участие в войне в Сирии на стороне террористов. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на 1,5 года.

Читайте также: Ростовский суд вынес приговор боевику, воевавшему в Сирии