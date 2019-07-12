Москва, , 13:53 — REGNUM

Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов. Об этом сообщила 12 июля пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Следствие просит арестовать Иванова до 9 сентября в рамках уголовного дела о коррупции.

Иванова заподозрили в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере, уточняет РАПСИ. Ему может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании замглавы ПФР Алексея Иванова стало известно 11 июля. В Кремле подтвердили следственные действия в отношении чиновника, но отказались от более подробных комментариев.

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