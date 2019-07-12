Вашингтон, , 13:53 — REGNUM

Женщина в американском штате Техас была арестована после того, как останки ее матери были найдены в жилом доме. Об этом 12 июля сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на источники в полиции.

По версии следствия, 71-летняя женщина пострадала в результате падения в 2016 году. Ее останки были найдены спустя несколько лет на полу одной из спален.

Источники в полиции отмечают, что 47-летняя женщина (дочь погибшей) и ее дочь проживали в другой спальне. Внучке не исполнилось и 15 лет, когда она начала «жить с трупом бабушки». В результате ее матери было предъявлено обвинение в «причинении вреда здоровью ребенка в возрасте до 15 лет», отметили источники.

Позже хозяйка дома пояснила сотрудникам правоохранительных органов, что не смогла оказать адекватную помощь своей матери, которая умерла «в течение нескольких дней» после падения.

По данному факту проводится проверка. 47-летней женщине грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до $10 тыс.