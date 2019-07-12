Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM

Ростовские силовики задержали первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР 12 июля.

В доме и служебном кабинете задержанного проведены обыски.

По некоторым данным, задержанным является Алексей Черняев. РИА Новости сообщает, что он был уволен за несколько дней до задержания — 1 июля. О Черняеве известно, что он в период с 1994 по 2005 годы от маневрового диспетчера дослужился до заместителя начальника службы перевозок СКЖД. В разные годы занимал должности начальника службы перевозок Калиниградской железной дороги, руководил отделением железной дороги Минераловодского отделения структурного подразделения филиала ОАО «PЖД», Северо-Кавказской дирекцией управления движением. В 2015 году возглавил Крымскую железную дорогу.

Фигурантом уголовного дела стал также заместитель начальника района управления по оперативной работе Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения. Вместе с первым заместителем руководителя СКЖД они, по версии следствия, получили более 1,5 млн рублей от бизнесмена за беспрепятственное продвижение составов поездов.

Материалы уголовного дела изучают сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.