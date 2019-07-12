Кызыл, , 13:03 — REGNUM

В правительстве Тувы 11 июля прошло внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства, чиновники обсудили в том числе принятие мер по обеспечению безопасности людей на водах республики.

Это произошло накануне трагической аварии, в которой погибли 10 человек.

В ходе заседания руководителям ведомств было поручено принять меры по недопущению несчастных случаев на воде путем усиленной профилактической и пропагандисткой работы, а также проведения рейдов и патрулей вблизи водоемов в выходные и праздничные дни до окончания всего купального сезона.

Напомним, утром 12 июля стало известно о гибели десяти человек, шесть из которых — дети. Они пытались пересечь реку Шуй на автомобиле УАЗ, однако машина перевернулась. Тела всех пассажиров и водителя были обнаружены внутри машины с признаками утопления. Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, из-за сильных дождей «уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой».

В следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СКР.

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