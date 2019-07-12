Архангельск, , 13:00 — REGNUM

Архангельский областной суд огласил приговор 27-летнему Илье Косцову, обвинявшемуся в убийстве годовалой девочки.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, 6 апреля 2018 года мать девочки оставила свою дочь с Косцовым на ночь, а сама ушла на работу. Косцов, как установила коллегия присяжных, ударил ребенка в живот тупым предметом. Девочка от полученных травм скончалась.

Судом преступнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Мать погибшей девочки получила 2 млн рублей в качестве морального ущерба.