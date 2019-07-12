Сильверстоун, Великобритания, , 13:01 — REGNUM

В грузовике команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari были обнаружены два вооруженных нелегальных мигранта, пишет газета Kronen Zeitung.

Как подтвердила полиция Нортгемптоншира, двое мужчин были арестованы 10 июля, когда грузовик прибыл на трассу в британском Сильверстоуне. Нелегалов арестовали по подозрению в незаконном хранении оружия. По-видимому, мигранты забрались в грузовик на таможенном пункте во французском Кале. Из какой страны прибыли арестованные, неизвестно. Полиция уведомила об инциденте миграционную службу.

Команда Ferrari не прокомментировала это происшествие. Оно не отразилось на подготовке к Гран-При Великобритании, проходящем в Сильверстоуне 12−14 июля.

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