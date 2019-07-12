Соледар, ДНР, , 12:56 — REGNUM

Утром боевики ВСУ открыли миномётный огонь по населённому пункту Коминтерново, сообщили 12 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В результате обстрела зафиксировано повреждение здания дома культуры по адресу ул. Ахматовой, 27», — сказано в сообщении.

В ходе обстрела мирные жители не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территорию более 400 единиц боеприпасов, убив семидесятилетнюю жительницу посёлка Гольмовский, что на окраине Горловки.

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