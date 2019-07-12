Пекин, , 15:16 — REGNUM

Четверо граждан Великобритании были арестованы в китайской провинции Цзянсу. Об этом 12 июля передает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, на прошлой недели 16 иностранных граждан — семь преподавателей и девять студентов международной языковой школы — были задержаны после положительного теста на употребление наркотиков.

Отмечается, что в Китае за преступления, связанные с наркотиками, предусмотрены чрезвычайно суровые меры наказания.

«Мы находимся в контакте с китайскими властями после ареста четырех британцев в провинции Цзянсу и оказываем консульскую помощь», — сообщили в посольстве Великобритании в Пекине.