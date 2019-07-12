Чикаго, США, , 12:41 — REGNUM

Известный американский исполнитель АрКелли (R. Kelly) задержан в Чикаго по обвинению в совершении сексуальных преступлений. Об этом 12 июля сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, 52-летний певец, задержанный 11 июля, в ближайшее время будет доставлен в Нью-Йорк.

12 июля газета Chicago Sun-Times со ссылкой на прокуратуру США сообщила, что Келли предъявлено обвинение в сексуальных преступлениях по 13 пунктам.

Адвокат Келли в четверг подтвердил информацию о задержании артиста, но отказался сообщить подробности.