Иркутск, , 12:13 — REGNUM

Территории Иркутской области постепенно освобождаются от наводнения, восстановительные работы ведутся во всех населённых пунктах. Но эта работа была бы неполной без оказания психологический помощи пострадавшим. Согласно официальным данным ГУ МЧС по Иркутской области, одиннадцать специалистов психологической службы Сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по Иркутской области и подсистемы РСЧС проводят мероприятия, направленные, в том числе, на профилактику отдаленных негативных психических последствий, а также снижение риска возникновения массовых негативных реакций.

Вода в Тулун прибывала со страшной силой Цитата из видео очевидцев

Как пояснила психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Харинская, опасность в том, что постстрессовые реакции и расстройства могут проявляться как после двух-трех недель после произошедшего, так и через несколько месяцев и даже лет.

Валентина Харинская «Сейчас на фоне сильного шока у большинства сработал механизм защиты психики, который на время заблокировал эмоции. Да, в этом состоянии человек способен решать различные насущные проблемы, связанные, например, с восстановлением документов, получением гуманитарной помощи и обустройством во временном жилье, но при относительной стабилизации обстановки, когда не нужно будет так много думать об обеспечении своего существования, эмоции возьмут верх».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после сильных проливных дождей. С 26 июня реки вышли из берегов, подтопив более 10 883 жилых домов в более 100 населённых пунктах, где проживают 34 188 человек. За медицинской помощью обратились 3298 человек, более 400 из которых были госпитализированы. Не обошлось без жертв, сегодня, 12 июля, в Приангарье объявлен день траура. Погибли 25 человек, более 10 считаются пропавшими без вести.

Наиболее всего пострадали жители Тулуна. В кабинет психологического консультирования, открытого на базе администрации города, обратились 38 человек. Всего же психологическая помощь была оказана 629 жителям.

Читайте также: «Мы не Нотр-Дам и даже не подводная лодка»: жители Тулуна переживают потоп