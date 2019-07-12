Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM

В полицию поступила информация о возможном новом случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Ракета» в Ленинградской области.

Ранее об отвратительных происшествиях в этом учреждении сообщила детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова. Теперь правоохранителям придется разбираться в обстоятельствах еще одного ЧП.

По данным СМИ, кухонная рабочая детского лагеря «Ракета» рассказала полицейским, что ее семилетний сын стал жертвой развратных действий со стороны двух других воспитанников лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, органы СКР по Ленобласти начали доследственную проверку в связи с информацией детского омбудсмена Петербурга о возможном неоднократном совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних в лагере «Ракета» со стороны других несовершеннолетних школьников.

Такие случаи происходили неоднократно. «Какие-то по принуждению, какие-то по доброй воле, а какие-то стали результатом игры в «камень-ножницы-бумага», —уточнили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

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