Иркутск, , 11:43 — REGNUM

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.

«С 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время действия режима ЧС гражданам запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме спецтранспорта спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 июля в Приангарье действовал 51 природный пожар, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Общая площадь этих возгораний составляла почти 22 тыс. га, в том числе 19,6 тыс. га, покрытых лесом.

Помимо 43 природных пожаров общей площадью 51,1 тыс. га (в том числе 45,3 тыс. га, покрытых лесом) были «закрыты» (их решено не тушить) по причине труднодоступности и значительной удалённости от населённых пунктов.

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