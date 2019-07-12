Кызыл, , 11:32 — REGNUM

В Туве следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 10 человек, сообщает 12 июля пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июля в местечке Одуруг Бай-Тайгинского района местным жителем был обнаружен автомобиль, в котором находилось десять тел, из которых шестеро — дети.

«Предположительно, люди на автомашине пытались пересечь реку Шуй вброд, в результате чего машина опрокинулась», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль УАЗ, в котором находились десять человек, опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй. По словам главы региона Шолбан Кара-оола, погибли две семьи — четверо взрослых и шестеро детей, ехавших на источник в Дустуг-Хем.

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