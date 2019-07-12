Киев, , 11:23 — REGNUM

На украинско-польской границе задержали гражданина Польши, в автомобиле которого обнаружили три сабли, сообщили 12 июля в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

66-летний мужчина прибыл на машине в пункт пропуска «Краковец», и выбрал «зелёный» коридор для оформления. В ходе проверки украинские пограничники заметили в багажнике подозрительный свёрток, в котором оказались три сабли с длиной лезвия около 90 см.

Мужчина заявил, что не знал, что подобные предметы требуют особого оформления. Сабли изъяли для проведения экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Румынией пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти с Украины детали от танка.

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