Вашингтон, , 11:17 — REGNUM

По меньшей мере 37 человек пострадали на борту рейса Air Canada, выполнявшего рейс Ванкувер — Сидней, который попал в зону сильной турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку. Об этом 12 июля передает телерадиокомпания ВВС.

Самолет с 284 пассажирами и экипажем на борту был перенаправлен на Гавайи, в аэропорт Гонолулу, где его встречали спасатели и медики. Более тридцати человек были доставлены в местную больницу в четверг, девять пострадавших получили тяжелые травмы. Характер повреждений не уточняется.

Представители Air Canada позже заявили, что самолет Boeing 777−200 «столкнулся с внезапной турбулентностью чистого воздуха». Самолет приземлился на Гавайях в 06:46 по местному времени (16:46 мск) в четверг.

«Мы попали в турбулентность, и мы все потеряли самообладание, и все попадало…», — рассказал местному телеканалу KHON Джесс Смит, пассажир рейса.

«Некоторые люди, которые не были пристегнуты, поднялись в воздух и ударились головой о крышу и все такое, поэтому это было впечатляюще», — сказал другой пассажир.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших.