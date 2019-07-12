Краснодар, , 10:47 — REGNUM

В Краснодаре сотрудники полиции забрали в отделение российского актера Тимура Ефременкова за брань и оскорбление сотрудников местного аэропорта во время досмотра, сообщает 12 июля РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел ночью на входе в здание аэровокзала краснодарского аэропорта. Актер во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. Прибывшие на место полицейские забрали Ефременкова в отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале народный артист СССР Василий Лановой попал в неприятную ситуацию перед концертом в Ростове-на-Дону. После успешного прохождения регистрации выяснилось, что кофр 85-летнего актера по размерам не проходит как ручная кладь. В авиакомпании ему предложили оплатить пошлину, но пока он пытался это сделать, регистрация на рейс закончилась, и воздушное судно отправилось без него.

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