р-н Бай-Тайгинский, , 10:34 — REGNUM

В Республике Тува произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария случилась сегодня, 12 июля, около девяти часов утра по местному времени.

О произошедшем в полицию сообщил местный житель. По его словам, на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечь реку Шуй вброд опрокинулась автомашина марки «УАЗ».

Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте ДТП 10 тел погибших. По предварительным данным, все они утонули. Среди жертв аварии — шестеро несовершеннолетних.

«В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве», — добавили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Добавим, что, по данным регионального МВД, за прошедшие сутки 11 июля на дорогах республики было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. Задержано 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 11 — не имеющих и лишенных права управления.

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