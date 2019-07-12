Соледар, ДНР, 12 июля 2019, 10:39 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования 39 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 412 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 12 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили 28 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 26 мин калибра 120 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские силовики выпустили 85 мин калибра 120 мм, 75 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано применение 122-мм гаубиц (23 снаряда), миномётов калибра 120 мм (десять мин), миномётов калибра 82 мм (49 мин), вооружения БТР, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
В СЦКК отметили, что на всех трёх направлениях зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадали дома и хозпостройки в посёлках Гольмовское и Зайцево. В Горловке перебит газопровод. В селе Луково зафиксировано прямое попадание боеприпаса в здание сельсовета.
Напомним, ранее в селе Луково повреждения получило здание местной школы, а также предприятие по производству масла. ВСУ также обстреляли пожарный расчёт ДНР, который приехал на вызов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе скончалась мирная жительница 1949 года рождения, получившая смертельное ранение в сердце.
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