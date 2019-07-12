Соледар, ДНР, , 10:39 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования 39 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 412 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 12 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 28 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 26 мин калибра 120 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 85 мин калибра 120 мм, 75 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано применение 122-мм гаубиц (23 снаряда), миномётов калибра 120 мм (десять мин), миномётов калибра 82 мм (49 мин), вооружения БТР, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Зайцево, Гольмовский, Донецк (аэропорт, «Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Спартак, Жабичево, Докучаевск, Васильевка, Каштановое, Сигнальное, Старомихайловка, Луково, Ленинское, Новая Марьевка, Нововыбоево, Коминтерново, Саханка, Сосновское, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что на всех трёх направлениях зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадали дома и хозпостройки в посёлках Гольмовское и Зайцево. В Горловке перебит газопровод. В селе Луково зафиксировано прямое попадание боеприпаса в здание сельсовета.

Напомним, ранее в селе Луково повреждения получило здание местной школы, а также предприятие по производству масла. ВСУ также обстреляли пожарный расчёт ДНР, который приехал на вызов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе скончалась мирная жительница 1949 года рождения, получившая смертельное ранение в сердце.

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