Аделаида, Австралия, 12 июля 2019, 10:46 — REGNUM
Более 60 птиц погибли после того, как «упали с неба» в южной Австралии. Об этом сообщает 12 июля телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местных спасателей.
По словам источников, птицы были обнаружены возле спортивной площадки в Аделаиде 9 и 10 июля. По меньшей мере 57 найденных птиц относятся к охраняемому виду длинноклювых корелл, за преднамеренное убийство которых предусмотрено наказание.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства гибели птиц.
«Исследования на болезни и токсины ведутся и займут несколько недель», — говорится в заявлении пресс-секретаря министерства окружающей среды и водных ресурсов страны.