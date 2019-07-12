Аделаида, Австралия, , 10:46 — REGNUM

Более 60 птиц погибли после того, как «упали с неба» в южной Австралии. Об этом сообщает 12 июля телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местных спасателей.

По словам источников, птицы были обнаружены возле спортивной площадки в Аделаиде 9 и 10 июля. По меньшей мере 57 найденных птиц относятся к охраняемому виду длинноклювых корелл, за преднамеренное убийство которых предусмотрено наказание.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства гибели птиц.

«Исследования на болезни и токсины ведутся и займут несколько недель», — говорится в заявлении пресс-секретаря министерства окружающей среды и водных ресурсов страны.