Нижнеудинск, Иркутская область, , 10:27 — REGNUM

За привлечение коммунальщиков для работы на территории своего домовладения в то время, когда спасать требовалось тонущих в результате мощнейшего паводка жителей Нижнеудинска (Иркутская область), мэр города Сергей Худоногов попал под уголовную статью. Региональное СУ СК РФ известило сегодня, 12 июля, о том, что этот чиновник стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций»).

Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано видео о том, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске. Автор записи говорит, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову и работы на его территории ведутся в первоочередном порядке.

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Первым на данную информацию отреагировал вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Он потребовал отстранить Худоногова от должности мэра. Следом за ним иркутские единороссы заявили, что сведения подтвердились, поэтому мэр исключён из партии.

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Не остался в стороне и губернатор Приангарья Сергей Левченко, попросивший следственные органы проверить факты противоправных действий Худоногова.

Следствие выяснило, что 2 июля 2019 года Худоногов, используя своё служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казённого учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

Напомним, преступление, совершённое по данной статье, наказывается штрафом, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло после проливных дождей. С 26 июня подтопило 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Сегодня, 12 июля, в Иркутской области объявлен траур по погибшим. Жертвами наводнения стали 25 человек.