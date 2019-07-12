Краснодар, , 10:20 — REGNUM

Бывший подполковник УФСБ Краснодарского края арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает «Коммерсантъ», ещё в 2011 году подозреваемый, который возглавлял отделение спецслужбы по городу Белореченску обязал руководителя местного филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) фиктивно принять его на работу. В течение восьми лет он, фактически не работая в вузе, получал зарплату преподавателя, по данным следствия, в общей сложности ему было выплачено 733 тыс. рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-директора филиала вуза, которая обвиняется в выдаче дипломов за взятки. Кроме того, теперь уже бывший сотрудник органов обвиняется в осуществлении покровительства предпринимателям, которые организовывали незаконные азартные игры.

Краснодарский гарнизонный военный суд по ходатайству военного следствия СКР принял решение отправить подполковника запаса под арест. Позже защита обжаловала решение, но Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отклонив жалобу адвокатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года бывшему директору Белореченского филиала Адыгейского государственного университета, а также трем секретарям приёмной комиссии было предъявлено обвинение в получении взяток, совершенных организованной группой, с использованием служебного положения, а также в посредничестве во взяточничестве. Руководитель филиала была арестована, но позже переведена под домашний арест.

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