с. Белоусово, , 10:17 — REGNUM

В Челябинской области погибла женщина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, трагедия произошла днём 10 июля.

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Тело 58-летней женщины было обнаружено на берегу озера Большой Шантропай Еткульского района. По предварительным данным, погибшая — жительница Екатеринбурга, которая приехала в гости к знакомой в село Белоусово.

Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния. По информации СМИ, в этот момент женщина находилась в воде.

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Следственные органы начали доследственную проверку. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная трагедия разыгралась в Туапсе Краснодарского края в июле 2018 года. Тогда от удара молнии погиб 39-летний житель Пензенской области, приехавший с семьей на отдых. Он купался в море во время грозы.

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