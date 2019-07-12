Симферополь, 12 июля 2019, 10:16 — REGNUM
В Белогорском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а ещё трое были травмированы. Об этом ИА REGNUM 12 июля сообщили в пресс-службе МВД по Крыма.
Один пассажир микроавтобуса скончался, водитель и второй пассажир доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 июля на трассе «Таврида» в районе Феодосии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей.