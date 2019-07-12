Симферополь, , 10:16 — REGNUM

В Белогорском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а ещё трое были травмированы. Об этом ИА REGNUM 12 июля сообщили в пресс-службе МВД по Крыма.

«Сегодня в 06:24 водитель грузового автомобиля Hyundai, загруженного сельскохозяйственной продукцией, двигаясь по автодороге со стороны Феодосии в направлении Симферополя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Transit. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Hyundai заснул за рулём», — отметили в МВД.

Один пассажир микроавтобуса скончался, водитель и второй пассажир доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 июля на трассе «Таврида» в районе Феодосии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей.

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