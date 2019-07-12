Вашингтон, , 10:08 — REGNUM

Береговая охрана Соединенных Штатов задержала в международных водах Тихого океана «самоходное полупогружное судно», которое перевозило более семи тонн кокаина. Видео опубликовано в Youtube.

Как сообщили в пресс-службе Береговой охраны, спецоперация прошла 18 июня в восточной части Тихого океана. На кадрах видно, как члены экипажа прыгают на судно контрабандистов, ломают люк и пробираются внутрь судна.

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В ведомстве отметили, что всего с мая по июль текущего года Береговая охрана США задержала в международных водах Тихого океана 14 судов, было конфисковано более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года полиция и береговая охрана Португалии задержала бразильский «рыбацкий катер», на борту которого находилась тонна кокаина.

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