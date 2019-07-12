Якутск, , 10:00 — REGNUM

Экс-директора школы-детского сада в Якутии обвиняют в хищении более 300 тыс. рублей. Используя служебное положение, она «перепутала» свой дом с детским учреждением, тем самым нанесла ущерб бюджету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Читайте также: Экс-руководитель «Водоканала» Якутска на 30 млн закупал ненужную воду

Ещё в сентябре 2017 года обвиняемая заключила договор по прокладке в образовательном учреждении тепловых сетей на общую сумму около 324 тыс. рублей за счёт средств бюджета Чурапчинского района.

По материалам проверки надзорного ведомства выяснилось, что работы в детском саду не были выполнены. Заведующая распорядилась прокладывать трубы не в учреждении, а в месте собственного проживания, у себя дома. Что подрядчик и сделал.

Таким образом бюджет района потерял 300 тыс. рублей, а школа-сад осталась без ремонта отопительной системы. Возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества.

Читайте также: Общественник из Якутии предложил наказывать коррупционеров смертной казнью

Как сообщало ИА REGNUM, ввиду большого количества случаев хищение государственной собственности председатель общественного совета при следственном управлении СК РФ по Якутии Вильям Иванов считает, что мораторий на смертную казнь должен быть отменён для наказания коррупционеров.