Куньмин, Китай, , 09:50 — REGNUM

Один человек пропал без вести из-за мощных ливней в городе Тэнчун провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

По данным на 21:00 по местному времени 11 июля, 219 домов было разрушено непогодой, более 166 тыс. га зерновых — повреждено в городке Хоуцяо города Тэнчун.

В общей сложности 190 человек были эвакуированы. Более 700 спасателей было задействовано для борьбы со стихией с начала проливных дождей в городе, которые обрушились на него 11 июля.

Отметим, что непрекращающиеся ливни стали причиной наводнений, которые в свою очередь привели к гибели десятков человек на юге Китая. Метеорологи предупреждают, что такая погода в некоторых районах страны может продержаться всю предстоящую неделю.

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