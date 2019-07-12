Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM

По подозрению в убийстве задержан чемпион мира по боксу в весовой категории до 61 кг по версии National Boxing Association (NBA) Аслан Муканов, сообщает 12 июля агентство Sportinform.

11 июля в поселке Алтын Дала Кустанайской области Казахстана был обнаружен труп Серика Пшенбаева 1987 года рождения. Сообщение об убийстве поступило от местной жительницы. Она сказала, что убитый приехал к родственникам.

После сообщения об убийстве в регионе был объявлен план перехват, после чего Муканов был задержан полицейскими.

Отметим, казахстанский боксер Аслан Муканов в марте 2019 года завоевал титул чемпиона мира по версии NBA. Спортсмен нокаутировал в первом раунде Стивена Монтерроса из Мексики. Муканов одержал шесть побед на профессиональном ринге.