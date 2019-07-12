Чэнду, Китай, , 09:21 — REGNUM

Число жертв дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до восьми человек, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел около 14:05 по местному времени в уезде Сунпань в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Автобус с 30 пассажирами на борту был протаранен скатившимся со скалы валуном, после чего выброшен на обочину.

Три человека погибли на месте. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тела еще четверых человек под камнем и одного смертельно раненого, которые умер в госпитале. Таким образом, из 30 пассажиров автобуса восемь человек погибли и еще 16 получили ранения.

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