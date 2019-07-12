Чебоксары, , 09:18 — REGNUM

В Чувашии в связи с регистрацией африканской чумы свиней в соседней Ульяновской области ограничены поставки свинины из данного региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госветслужбе республики.

Свинья (сс) Martin Robson

В ведомстве отмечают, что статус Ульяновской области по африканской чуме свиней изменён на «неблагополучный» (решение Россельхознадзора от 11.07.2019). В связи с чем Госветслужба напоминают хозяйствующим субъектам всех форм собственности на вводимые ограничения на поставку животных и продукции животного происхождения на территорию Чувашии из Ульяновской области.

В управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области сообщили ИА REGNUM, в результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от павших свиней, содержавшихся в частном подворье в селе Сурские Вершины, и от дикого кабана, обнаруженного в районе 700 м от восточной границы села, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения африканской чумы свиней.

Напомним, в 2016 году в Чувашии впервые была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней — очагами стали Порецкий и Алатырский районы.

Подробнее: Чума свиней распространяется по Чувашии

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