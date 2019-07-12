Гуйян, Китай, , 09:13 — REGNUM

Четыре человека погибли в результате обрушения трехэтажного здания в столице китайской провинции Гуйчжоу городе Гуйян, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Обрушение произошло около 5:00 по местному времени в городке Цяньлин. Среди пяти найденными под завалами спасателями, четыре погибли во время получения медицинской помощи, еще одни получил легкие ранения. Два человека по-прежнему остаются под завалами, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных властей, здание было возведено местными жителями. Ранее также сообщалась информация, что обрушение произошло в 11:00 по местному времени.

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