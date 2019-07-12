Уссурийск, Приморский край, , 09:16 — REGNUM

По решению суда в Уссурийске мужчина оказался обязан был выплатить в пользу городской администрации ущерб в размере 30 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Приморью.

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Как рассказали в пресс-службе УФССП по Приморью, в отношении должника было возбуждено исполнительное производство о взыскании. Пристав-исполнитель ограничил мужчину в праве выезда за границу и вынес запрет на регистрационные действия с автомобилем. Кроме этого, должнику было передано требование о предоставлении имущества для ареста.

Оценив возможные последствия, должник изыскал средства и в полном объёме внёс их на соответствующий счёт. Исполнительное производство, таким образом, было окончено фактическим исполнением.

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Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Тюмени судебные приставы-исполнители за один день 10 июля остановили 180 автомобилей должников, 19 из которых арестованы в счёт долгов. За несколько часов рейда службы УФССП окончено фактическим исполнением 140 исполнительных производств.