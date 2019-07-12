Тулун, Иркутская область, , 09:19 — REGNUM

Многие жители иркутского города Тулуна, наиболее пострадавшего в результате мощнейшего наводнения, какое-то время будут вынуждены проживать в пунктах долговременного пребывания. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте иркутских властей, таких мест не хватает, и губернатор Сергей Левченко распорядился подыскать дополнительные объекты под размещение пострадавших.

Тулун Правительство Иркутской области

«Председатель правительства Руслан Болотов посетил несколько объектов, предложенных муниципалитетом под эти цели. Среди них общежитие педагогического колледжа, в котором перед заселением людей будет проводиться ремонт», — сказано в официальном сообщении иркутского правительства.

По словам Руслана Болотова, на сегодняшний день для эвакуации пострадавшего населения развёрнуто пять пунктов долговременного пребывания, в которых размещен 331 человек (в том числе 82 ребенка).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Черемховском и Куйтунском районах Иркутской области произошло подтопление 10 883 жилых домов, в которых проживают 38 041 человек. В Тулун вода пришла в ночь на 28 июля. Река Ия разлилась настолько мощно, что перетекла через десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая дома и постройки.

На утро 29 июня в городе было подтоплено 887 жилых домов, в которых проживал 1771 человек. Многие пострадавшие стали очевидцами того, как по Ие, сталкиваясь, поплыли целые усадьбы и надворные постройки. У моста через реку их ломало, как спички, пока не образовался затор. Не обошлось без погибших. Сегодня, 12 июля, в Иркутской области объявлен траур по 25 жертвам наводнения. Ещё более 10 человек числятся пропавшими без вести.

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