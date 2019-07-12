Тулун, Иркутская область, 12 июля 2019, 09:19 — REGNUM
Многие жители иркутского города Тулуна, наиболее пострадавшего в результате мощнейшего наводнения, какое-то время будут вынуждены проживать в пунктах долговременного пребывания. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте иркутских властей, таких мест не хватает, и губернатор Сергей Левченко распорядился подыскать дополнительные объекты под размещение пострадавших.
«Председатель правительства Руслан Болотов посетил несколько объектов, предложенных муниципалитетом под эти цели. Среди них общежитие педагогического колледжа, в котором перед заселением людей будет проводиться ремонт», — сказано в официальном сообщении иркутского правительства.
По словам Руслана Болотова, на сегодняшний день для эвакуации пострадавшего населения развёрнуто пять пунктов долговременного пребывания, в которых размещен 331 человек (в том числе 82 ребенка).
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Черемховском и Куйтунском районах Иркутской области произошло подтопление 10 883 жилых домов, в которых проживают 38 041 человек. В Тулун вода пришла в ночь на 28 июля. Река Ия разлилась настолько мощно, что перетекла через десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая дома и постройки.
На утро 29 июня в городе было подтоплено 887 жилых домов, в которых проживал 1771 человек. Многие пострадавшие стали очевидцами того, как по Ие, сталкиваясь, поплыли целые усадьбы и надворные постройки. У моста через реку их ломало, как спички, пока не образовался затор. Не обошлось без погибших. Сегодня, 12 июля, в Иркутской области объявлен траур по 25 жертвам наводнения. Ещё более 10 человек числятся пропавшими без вести.
Читайте также: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 25 человек