Лондон, , 09:08 — REGNUM

Семнадцатилетняя скрипачка Катя Ц., родители которой переехали из России в Великобританию в 90-е годы, найдена мёртвой в лондонском районе Кенсингтон. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что смерть девушки наступила 18 июня, однако лишь сейчас стало известно о происшествии. Отец скрипачки обнаружил её мёртвой, когда утром вошел к дочери.

Мужчина рассказал, что девушка недавно выступала в Королевском оперном театре и строила планы на будущее. Причина смерти устанавливается. Источник из числа знакомых девушки предположил, что могла произойти передозировка наркотическим веществом, которое представляет собой смесь популярных наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши расследуют гибель в одном из водоемов 20-летней спортсменки из России, гандболистки Екатерины Королевой. Девушка отправилась купаться вместе со знакомым, позднее её тело достали из воды.

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