Тулун, Иркутская область, , 08:56 — REGNUM

Спустя почти две недели после начала наводнения жителям наиболее пострадавшего от наводнения города Тулуна (Иркутская область) дали горячую воду. Как сообщает сегодня официальный сайт областных властей, сегодня, 12 июля в 10:50 местного времени начата подача горячей воды в жилые дома от котельной №2 в Тулуне.

Наводнение в Тулуне. Школа Цитата из видео очевидцев наводнения

Также известно, что накануне, в 22:00 местного времени в Тулуне был запущен подметочный насос и началось заполнение системы.

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Таким образом на горячее водоснабжение города работают, как и планировалось, пять котельных. Четыре из них начали подачу горячей воды 9−10 июля».

Подключение электропитания на освещаемых участках федеральной трассы «Сибирь» (в том числе моста через реку Ия) планируется завершить до 15 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Тулун наиболее пострадал от наводнения, накрывшего Иркутскую область с 26 июня. Река Ия вышла из берегов и перелилась через 10-метровую дамбу, смыв близлежащие посёлки и целые кварталы в Тулуне.

Не обошлось без жертв. Сегодня, 12 июля, в память о 25 погибших от наводнения в Иркутской области объявлен траур.