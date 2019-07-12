Иркутск, , 08:45 — REGNUM

Жителям пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области выделят из федерального бюджета дополнительные 2,3 млрд рублей. Об этом сегодня, 12 июля, со ссылкой на слова председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова сообщает официальный сайт региона.

Ограда и теплица, плывущие по Тулуну Цитата из видео очевидцев наводнения

Руслан Болотов «Это второй транш средств на проведение выплат пострадавшим. Первый в размере 662 млн рублей поступил в Иркутскую область 30 июня. Накануне эти средства были полностью израсходованы».

Напомним, наводнение в Приангарье началось с 26 июля после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили 10 883 жилых дома в 107 населенных пунктах, в которых проживают 34 188 человек (в том числе 8060 детей). Также вода зашла в 49 социально значимых объектов и на 11 051 приусадебный участок. За медицинской помощью обратились 3298 человек. Жертвами наводнения стали 25 человек.

По данным иркутских властей, 17 семьям людей, погибших (умерших) в результате наводнения, уже выплачено по миллиону рублей. Компенсации по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей получили 1037 человек, по 100 тысяч рублей — 2607 человек.