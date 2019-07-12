Омск, , 08:33 — REGNUM

В Омской области при пожаре в частном деревянном доме погибла восьмилетняя девочка-инвалид. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие, сообщили ИА REGNUM 12 июля в региональном СУ СКР.

Пожар произошёл днём 11 июля в селе Богодуховка Павлоградского района. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В результате осмотра места происшествия и допросов свидетелей установлено, что в доме проживала благополучная семья с двумя детьми. Когда произошла трагедия, отец был на работе, мать вышла в магазин, а старшая 13-летняя дочь гуляла во дворе. Младшая девочка, являющаяся инвалидом, играла в доме на кухне.

Когда старшая дочь заметила пожар и забежала в дом, огонь полыхал в кухне, расположенной рядом с верандой у входа. Девочка не смогла пройти в комнату и позвала на помощь соседей, но спасти ребёнка не удалось. Дом выгорел полностью.

Расследование продолжается, назначена пожарно-техническая экспертиза, проводятся допросы и другие следственные действия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью 11 июля трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

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Обстоятельства пожара выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело.

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