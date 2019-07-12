Анкара, , 08:14 — REGNUM

ВВС Турции «нейтрализовали» на севере Ирака пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 12 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Налеты были произведены в провинции Хакурк, где повстанцы имеют укрытия. Целью авиации были склады с оружием, а также живая сила противника.

Термин «нейтрализован» означает не только физическую ликвидацию противника, а также захват в плен или добровольную сдачу.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, так как стремление повстанцев к получению автономии категорически не приемлемо Анкарой.

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