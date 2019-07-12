Иркутск, , 07:44 — REGNUM

В терпящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье сегодня, 12 июля, действует 25 природных пожаров общей площадью 13 116,3 га, из которых 12 895,3 га, покрытых лесом. Информацию об этом обнародовало иркутское правительство.

Кроме того, по решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в зоне космического контроля «закрыто» 60 природных пожаров на общей площади 60 938 га, в том числе 54 805 га, покрытых лесом. 26 таких очагов находится в Мамско-Чуйском районе, 13 — в Катангском, 11 — в Киренском, шесть — в Бодайбинском, три — в Казачинско-Ленском, один — в Усть-Кутском районе.

Кроме того, известно, что в локализованном виде на 12 июня перешло 18 возгораний общей площадью 22 967,5 га (в том числе 19 419,5 га, покрытых лесом).

«По три пожара «поймано» в Киренском, Жигаловском и Чунском районах, по два — в Катангском и Нижнеилимском, по одному — в Усть-Илимском, Качугском, Иркутском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Также локализованными оставались два возгорания на общей площади 120 га в Качугском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Еще один очаг на 3,5 га локализован в Братском районе на территории Нижнеудинского военного лесничества». Правительство Иркутской области

На этом фоне совсем скромным кажутся усилия, предпринятые для ликвидации природных очагов возгораний. За сутки было ликвидировано 15 пожаров площадью всего 4757,7 га (в том числе 4298,9 га, покрытых лесом).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области действует сейчас два режима ЧС: один связан с мощнейшим наводнением, постигшим регион с 26 июня. Второй — с массовыми природными пожарами. По состоянию на 11 июля в Приангарье действовал 51 природный пожар, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Общая площадь этих возгораний составляла 21 988,8 га, в том числе 19 647,3 га, покрытых лесом. Помимо 43 природных пожаров общей площадью 51 100 га (в том числе 45 372 га, покрытых лесом) были «закрыты» (их решено не тушить) по причине труднодоступности и значительной удалённости от населённых пунктов.

Читайте также: В терпящем бедствие от потопа Приангарье полыхает более 50 тыс. га леса