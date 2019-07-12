Биробиджан, , 07:50 — REGNUM

Решением суда житель Биробиджана наказан за размещение в соцсетях экстремистских материалов и нацистской символики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Мужчина, являясь администратором одного из сообществ в сети интернет, опубликовал записи, содержащие материалы экстремистского характера, а также нацистскую символику и атрибутику. Данные материалы внесены в федеральный список экстремистских материалов Минюста России.

В отношении мужчины были возбуждены три административных дела по статьям 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики», 20.29 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности» и 20.3.1. КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов». Суд признал его виновным в совершении этих административных проступков и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ и штрафа в размере пяти тысяч рублей. Также у него изъят предмет административного правонарушения — сотовый телефон. Мужчина полностью раскаялся в содеянном.

Историк, коллекционер, эксперт по Великой Отечественной войне Виктор Бойко полностью согласен с вынесенным в ЕАО приговором, но считает, что правоохранительная система России слишком часто перегибает палку относительно нацистской символики.

«Безусловно, нужно наказывать людей, призывающих к экстремистской деятельности. Это правильно и важно, но при этом нельзя путать некоторые простые истины. Вот я, как историк, и даже как коллекционер, глубоко изучающий ход войны, собирающий знаки различия сторон, крайне недоумеваю от двуликости нашего правосудия. На любой День Победы вы обязательно увидите публично демонстрируемый плакат с советскими воинами, держащими склонённые к земле фашистские флаги, на которых совершенно отчётливо читается нацистская символика. Но это ненаказуемое деяние. Если я в тематическом журнале размещу фото, скажем, наград Вермахта, или их знаков различия, сто процентов, что и меня и главного редактора привлекут за это. Зайдите в любой музей, где есть вражеские экспонаты — ничего, лежат себе, и все на них смотрят. Где та граница разумного подхода к этой ситуации?», — недоумевает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Омский областной суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому пользователя соцсети «ВКонтакте» Илью Фришмана оштрафовали за публикацию видео с изображением свастики. Илья Фришман ещё в 2010 году разместил у себя на странице фрагмент юмористической программы «Большая разница», которая ранее была показана на Первом канале. Сотрудники полиции посчитали, что он нарушил закон. Суд первой инстанции состоялся в апреле 2019 года, он решил оштрафовать пользователя на 1 тыс. рублей.