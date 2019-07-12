Москва, , 07:26 — REGNUM

В Москве ликвидирован пожар в торговом центре, сообщили 12 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло на 33-м километре МКАД на первом этаже двухэтажного торгового здания «Варшавка-33». Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в 3:25. Ликвидировали пожар в 4:17.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на ТЭЦ «Северная» в городе Мытищи (Московская область) полностью потушен.

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