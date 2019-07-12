Пекин, , 07:40 — REGNUM

61 человек погиб и 356 тыс. были эвакуированы из своих домов после обрушившихся на значительную часть Южного и Центрального Китая проливных дождей. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Китая.

В сообщении министерства говорится, что в результате удара стихии были повреждены 9,3 тыс. домов, пострадали более 371 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, а прямые экономические потери в настоящее время оцениваются в 13,35 млрд юаней ($1,93 млрд).

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство водных ресурсов Китая объявило оранжевый уровень опасности в связи с разливом рек, вызванными непрекращающимися ливнями в 10 регионах страны.

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