Луганск, , 07:23 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня, заявили 12 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ открыли огонь по районам населённых пунктов Логвиново и Сокольники.

В направлении Логвиново было выпущено в общей сложности 19 мин калибра 120 мм. В районе Сокольников ВСУ применили стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее произошло два обстрела территории ЛНР украинскими боевиками. Были использованы миномёты калибра 120 мм и 82 мм.

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