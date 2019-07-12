Ельцовка, , 07:05 — REGNUM

Шокирующий случай нападения животных на людей произошёл в районом центре Ельцовка Алтайского края. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.

«Вести-Алтай» «Старшая смогла убежать, младшая споткнулась, и животные начали рвать ребёнка. Следователи проводят проверку».

Следователи отмечают, такое ЧП в их практике происходит впервые, проводится доследственная проверка.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что в поселке Черник собака напала на несовершеннолетнего ребенка. В результате укусов ребенок получил множественные травмы, однако никаких мер со стороны администрации муниципального образования предпринято не было.